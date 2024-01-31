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الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سماع دوي صافرات الإنذار في شمال إسرائيل

شمال إسرائيل
شمال إسرائيل
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بسماع دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل.

من ناحية أخرى، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن موظف الأمن لمستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة استشهد؛ جراء اطلاق الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الهلال الأحمر في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية أطلقت النار على الموظف أثناء وقوفه قرب الباب الخلفي لمستشفى الأمل.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني الاعزل في حرب الإبادة التي تقودها القوات الإسرائيلية، ويفرض حصار شديد علي قطاع غزة.

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