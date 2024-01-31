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الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنيسة الأسقفية تحتفل بتنصيب أسقف جديد

المطران الدكتور سامي
المطران الدكتور سامي فوزي
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احتفلت الكنيسة الأسقفية بتنصيب القس مارتن وليام ليصبح أسقفاً لأبرشية القرن الإفريقي وذلك في كنيسة القديس متى بأديس أبابا.
وصلى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، أن يعطي الله الحكمة والمعونة للمطران مارتن وليام، ليقود أبرشية القرن الإفريقي إلى المزيد من النمو والازدهار، وتوصيل رسالة السيد المسيح.

الجدير بالذكر إن المطران مارتن وليام ولد في أوغندا كمواطن بريطاني، ودرس اللغات الحديثة (الألمانية والروسية) في جامعة كامبردج البريطانية.

ودرس اللاهوت في كلية كرانمر في دورهام البريطانية، من ثم تمّ رسامتهِ شماسًا عام ١٩٩١، وقسيساً عام ١٩٩٢، وخدمّ في هارولد وود في لندن حتى عام ١٩٩٤م.

وفي عام ١٩٩٥م ذهب إلى لايبزيج بألمانيا، حيث أُرسل ليبدأ كنيسة أنجليكانية ناطقة بالإنجليزية في ألمانيا الشرقية سابقًا، والتي كانت حينها تخرج من عزلها عن ألمانيا الغربية، وخدم هناك حتى نهاية عام ٢٠٢١، من ثم عاد إلى القرن الإفريقي ليخدم بها.

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أساقفة إقليم الإسكندرية الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية القرن الإفريقي كنيسة الأسقفية مواطن بريطانى