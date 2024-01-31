وزارة الشباب تستعد لصرف الدفعة السابعة لدعم الاتحادات الرياضية الأولمبية

تستعد وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي لصرف الدفعة السابعة من الدعم المالى المخصص من قيمة الدعم المقرر للاتحادات الرياضية المصرية الأوليمبية، وذلك للصرف على برامج الإعداد والتاهيل الفني للمنتخبات من معسكرات وبطولات دولية وقارية وعالمية والمعسكرات وذلك الدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة باريس 2024.

وتبلغ قيمة الدفعة السابعة ٦٥ مليون جنيه للإتحادات الرياضية الأوليمبية، لتضاف بذلك إلى إجمالي قيمة الانفاق العام من وزارة الشباب والرياضة والتى تشمل استضافة أكثر من 330 بطولة رياضية قارية وعالمية، فضلاً عن الصرف على أكثر من 1200 بعثة رياضية للمشاركة في مختلف المنافسات القارية والإقليمية والعالمية ومنها البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، دعما لابطالنا الرياضيين الأولمبيين والبارالمبيين قبيل مشاركاتهم.

من جهته، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هذا الدعم يأتي فى ضوء حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بدعم ومساندة أبطالنا الرياضيين، مبيناً أن هذا الدعم يهدف بالأساس إلى تحفيز اللاعبين وتقدير جهودهم وتضحياتهم في تمثيل المنتخبات الوطنية، وتعكس التزام الحكومة المصرية والقيادة السياسية وحرصها علي مواصلة دعم الرياضة والرياضيين.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حريصة على دعم جميع الاتحادات الرياضية لتتمكن من تنفيذ خططها وبرامجها وأنشطتها والتي نتج عنها تأهيل ۹۱ لاعب ولاعبة حتي الآن ومن المتوقع زيادة عدد المتأهلين الي ما يقارب ١٥٠ لاعب ولاعبة وتحقيق العديد من النتائج المتميزة للأبطال الرياضيين بمختلف الألعاب وصدارة التصنيف العالمي في السلاح والخماسي والرماية ورفع الاثقال والمصارعة والتايكوندو.

ولفت وزير الرياضة أن كل خطط الدعم والتحفيز للاتحادات والرياضيين، من خلال الاستعانة في هذا الشأن بالدراسات التي تعدها اللجنة العلمية بالوزارة ولج التخطيط باللجنة الأولمبية المصرية ، والمتضمنة الضوابط الخاصة بصرف الدعم السنوي للاتحادات الرياضية المختلفة بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية؛ لدراسة الخطط الزمنية، والدراسات الفنية، والمتطلبات الخاصة بكل اتحاد رياضى على حده، من شأنه أن يعمل علي بناء جسور قوية بين الحكومة والرياضيين، وتوفير كافة الامكانات لتطوير الرياضة في مصر وتحقيق النجاحات الرياضية على المستوى الدولي.

ووجه الدكتور أشرف صبحي، باستمرار صرف الإعانات المالية السنوية المُقدمة من الوزارة لدعم الاتحادات الرياضية (الأوليمبية وغير الأوليمبية)، وذلك بغرض دعم جميع الاتحادات الرياضية المصرية لإعداد وتنفيذ خطط نشاطها وأوجه إنفاقها على الرواتب وكافة أوجه نفقاتها الإدارية.

أشار وزير الشباب والرياضة إلي التنسيق الكامل مع اللجنة الأوليمبية المصرية والتعاون المتكامل في برنامج الإعداد والتأهيل لأوليمبياد باريس، لتحقيق أفضل النتائج خلال المشاركات الأولمبية القادمة.

