طقس صعب.. صقيع ورياح وأمطار ودرجة الحرارة تحت الصفر.. الأرصاد تناشد بالحيطة حال مغادرة المنزل.. وخبراء: فيروسات الجهاز التنفسي تنتشر مع برودة ولابد من تلقي لقاحات المناعة

موجة من الصقيع والبرودة تضرب البلاد، في ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من حال الطقس خلال هذه الفترة، بسبب انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير.

وقالت الهيئة، إن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، تصل للصغرى 9 درجات مئوية، وبالتالي تكون الأجواء شديدة البرودة معظم محافظات الجمهورية.

وأوضحت، أن درجات الحرارة قد تنخفض إلى تحت الصفر على جبال موسى وسانت كاترين، وتتكون الثلوج على مرتفعات، ويكون الصقيع على المزورعات الموجودة وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

ويشهد الطقس اليوم الأربعاء، حالة من البرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، إما على جنوب سيناء وجنوب الصعيد يسودها طقس مائل للدفء، وشديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، أما عن حالة الطقس ليلًا فهى قارسة البرودة خصوصا في ساعات الليل المتأخر.

سقوط الأمطار

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين باتخاذ الحيط والحذر أثناء الخروج من المنزل، متوقعة سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا قد تكون مصحوبة بحبات البرد، على مناطق من «مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ» على فترات متقطعة.

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من «الدقهلية - دمياط - بورسعيد - شمال سيناء» على فترات متقطعة، مع احتمالية وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة «بنسبة حدوث 40% تقريبًا»، على مناطق من خليج السويس ومدن القناة ووسط سيناء والصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتكون أمطار خفيفة «بنسبة حدوث 30% تقريبًا» إلى مناطق من «المنوفية - الغربية - الشرقية - القاهرة - الجيزة - القليوبية» على فترات متقطعة.

أما بخصوص نشاط الرياح وحركة الملاحة، وأوضحت الهيئة، أن حركة نشاط الرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة بمعظم المحافظات، خاصةً في المحافظات الشمالية، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج بين الـ2.5 متر لـ3 أمتار، والبحر المتوسط غير مؤهل تماما لأعمال الصيد والملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 9، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 09، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 05، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 07، وأسوان العظمى 18 درجة والصغرى 08.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور علي قطب، رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقًا، إنه على المواطنين الالتزام بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم، خاصةً بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من برودة الطقس نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، والطقس قارس البرودة في ساعات الليل المتأخر.

ويتابع «قطب»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن هيئة الأرصاد تستطلع حالة الطقس على مدار الأسبوع من خلال الاستعانة بصور الأقمار الصناعية والخرائط، والتي حذرت من فرص سقوط الأمطار.

وفي موجة الصقيع التي تشهدها البلاد حاليًا، فإن فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا الموسمية متوقعة جدًا، حيث تتمثل أعراض جميع الفيروسات التنفسية في الأعراض مثل: «العطس- الحمى الخفيفة- الصداع- التهاب الحلق- آلام العضلات- انخفاض الشهية»، ولابد من تلقي لقاح الأنفلونزا لتعزيز المناعة والوقاية من العدوى.

وأكد الدكتور محمد عز العرب، أستاذ أمراض باطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، والمستشار العلمي للمركز المصري للحق في الدواء، في تصريح خاص لـ «البوابة نيوز»، أن فيروسات الجهاز التنفسي تنتشر مع برودة الطقس مثل الإنفلونزا الموسمية ونزلة البرد العادية، مطالبًا بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية كالتباعد الاجتماعي وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة، وتقوية المناعة والتزام أصحاب الأمراض المزمنة وضعاف المناعة المنازل قدر المستطاع خلال حالة الطقس شديد البرودة.