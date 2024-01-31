"دينية النواب" تزور مسجد السلطان أبو العلا.. و"الأوقاف" تخصص 3 ملايين جنيه لترميمه

تفقد وفد من لجنه الشئون الدينيه بمجلس النواب برئاسه الدكتور محمد ابوهاشم، وكيل اللجنة اليوم الأربعاء، مسجد السلطان أبوالعلا بحي بولاق أبوالعلا، وذلك بحضور مقدم طلب الاحاطة النائب محمد عبدالرحمن راضي عضو مجلس النواب وبحضور مسئولي وزراة الأوقاف ووزارة الاثار والتنميه المحلية.

وأكد النائب محمد عبدالرحمن راضي، أنه قد تقدم بطلب الاحاطة السابق مناقشته باللجنه نظرا لمكانة مسجد السلطان ابو العلا التاريخيه واثريته ولم يتم ترميمه ورفع كفاءه المسجد منذ عهد السلطان فؤاد رغم أنه يحتوي على تراث معماري وإسلامي.

وأوضح أنه بناء على طلب الإحاطة تفقدت اللجنة المسجد اليوم، وقررت وزارة الأوقاف اعتماد مبلغ مالي يصل قيمته الي ثلاثه مليون وثمانه الف جنيه كدفعه اولي للبدء التنفيذ ،ومن المقرر أن يقوم قطاع المشروعات بوزارة السياحه والاثار بالتنفيذ والإشراف تنفيذا لقرار لجنه الشئون الدينية.

كما تفقدت اللجنه ايضا مسجد القاضي يحي بحي بولاق أبوالعلا حيث سبق للنائب محمد عبدالرحمن راضي عضو مجلس النواب تقديم طلب الإحاطة للجنه في دور الانعقاد الثالث وأكد النائب ان المسجد له مكانه أثريه ومعماريه ومغلق منذ القرن الماضي ويرغب الاهالي في فتحه ويتم رفع كفاءته بمعرفه المشاركه الاجتماعيه بحي بولاق أبوالعلا.

وأكد النائب أن عدد من الشركات الخاصة تعهدت بتكفل جميع الأعمال الاثريه والمعمارية تحت إشراف قطاع الاثار الاسلاميه والقبطية بوزراه السياحه والأثار حيث يتم الترميم بواسطه فنيين.

وتفقدت اللجنه الاعمال حيث ان المسجد يعود عهده للقرن ١٨ وسبق اثناء الحمله الفرنسيه على مصر قامت المدافع الفرنسيه بإطلاق النيران واسفر عن ذلك سقوط المأذون.