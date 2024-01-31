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الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"قليوب التخصصي" تنقذ حياة شاب مصاب بطعنة نافذة بالقلب (صور)

إنقاذ حياة شاب
إنقاذ حياة شاب
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نجح فريق طبي بمستشفى قليوب التخصصي في إنقاذ حياة شخص حضر للمستشفى يعاني من تدهور في العلامات الحيوية ونزيف حول القلب نتيجة طعنة نافذة بالصدر بآلة حادة.

وقالت الدكتور نهى هلال استشاري جراحة القلب والصدر إن المريض ويدعى "م.ش" حضر لقسم الطوارئ في حالة خطرة نتيجة طعنة في الصدر إثر مشاجرة وعلى الفور قاما الدكتور إسلام الجندي والدكتور عبدالله أحمد بقسم الطوارئ بإجراء الإسعافات الأولية والإشاعات، وتبين من خلال الاشاعات و جود نزيف حول القلب أدى إلى اندحاس لعضلة القلب و تدهور العلامات الحيوية للمريض.

وأضافت أنه جرى تجهيز غرفة العمليات وفريق التخدير وتبين أثناء الجراحة أن الطعنة أصابت القلب بجرح نافذ بالبطين الأيسر وجرى قطب جرح القلب والسيطرة على النزيف.

وأوضحت أنه بعد ذلك خرج المريض في حالة مستقرة وجرى نقله للعناية الفائقة لاستكمال العلاج وضم الفريق الطبي الدكتور أسامة إبراهيم أخصائي الجراحة العامة والدكتور أمير خالد أخصائي الأوعية الدموية وفريق التخدير دكتور عبدالله زغب ودكتور أحمد يونس ودكتور أحمد الديب ودكتورة أمل يوسف ودكتورة شيماء حامد و دكتور أحمد صبري.

إنقاذ حياة شاب

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جراحة القلب والصدر طعنة نافذة بالصدر مصاب بطعنة نافذة مستشفى قليوب