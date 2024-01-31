وزارة الشباب تبدأ المقابلات الشخصية للمتقدمين لــ«نموذج محاكاة دول البريكس»

بدأت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لبرنامج «نمـوذج محاكاة دول البريكس» في نسخته الرابعة، بدار الهيئة الهندسية، وتستمر حتي غدًا الخميس، ويأتي هذا تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتُجري المقابلات لأكثر من 600 شابًا وفتاة والذين اجتازوا مرحلة التقييم الأولي بنجاح، من إجمالي 3920 قدم قاموا بالتسجيل عبر الاستمارة الإلكترونية، ومن المقرر اختيار 100 شخص لحضور فعاليات البرنامج المقرر انعقاده في 19 من فبراير المقبل، ويستهدف البرنامج تزويد الشباب بالمهارات اللازمة التي تواجهها دول البريكس.

ويتضمن محتوى البرنامج مجموعة من السيناريوهات والمهام والأهداف المحددة مسبقًا والتي يجب على الفرق العمل على تحقيقها. يتضمن محتوى البرنامج عادةً مواد إعلامية حول السياقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لكل بلد ، بالإضافة إلى إرشادات حول تقنيات واستراتيجيات التفاوض.

ويتمحور البرنامج حول بيئة محاكاة حيث يتم تقسيم الشباب إلى عدة مجموعات داخل ورش عمل مكثفة بالإضافة الي جلسات معلومات وعرض نهائي ، تمثل كل من دول البريكس الخمسة بالإضافة الي مصر، تشارك الفرق في محاكاة المفاوضات والمناقشات حول مواضيع مثل التجارة والاستثمار والأمن وغيرها من القضايا الإقليمية والعالمية .

وتضم اللجنة المشكلة لإجراء المقابلات إيمان عبد الجابر ؛ رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني ، وحسين أباظة، المستشار الدولي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وراندا البيطار، مدير عام برلمان الطلائع والشباب، وعلى الإدريسي أستاذ الاقتصاد، وشريف جمال رئيس قسم العلاقات العامة بمصلحة الضرائب المصرية، وسارة عيد ، رئيس وحدة الشفافية والتنمية المجتمعية والمتحدث الرسمي لوزارة المالية.

يُذكر أن الانطلاقة الأولي للبرنامج في سبتمبر 2018 تحت عنوان " مشروع نموذج محاكاة الدول الصاعدة _ MEC "