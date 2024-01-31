رئيس جامعة بني سويف يستقبل مدير "نيو هوب" الصينية لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، جانغ اى تساي ،مدير شركة" نيوب هوب" الصينية المتخصصة في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني، وذلك لبحث سبل التعاون في المجلات العلمية والبحثية والخدمية، و بحضور الدكتور عبد اللطيف هشام عميد كلية الزراعة ، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، والعميد أشرف عمران مستشار الشركة، وبن شاومين مدير المبيعات بالشركة.

من جانبه، استعرض الدكتور منصور حسن إمكانات الجامعة الأكاديمية في مجال العلوم الزراعية والإنتاج الحيواني من خلال كلية الزراعة ومعهد النباتات الطبية والعطرية وكلية الطب البيطري، مؤكداً أهمية الاستفادة من خبرات الشركة الكبيرة في مجال الإنتاج الزراعي والحيوان ، بالإضافة إلى كونها أكبر الشركات المستثمرة داخل مصر في هذا المجال.

وخلال اللقاء ناقش الطرفان سبل توقيع بروتوكول تعاون مع كلية الزراعة لتدريب الطلاب أثناء الدراسة وخلق فرص عمل لهم بعد التخرج و صقل الجانب العملي والفني لدى الطلاب إلى جانب الدراسة النظرية، وذلك تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية، فضلاً عن إعداد مؤتمر علمي مشترك يهدف إلى نقل وتبادل الخبرات ويشارك فيه العديد من الجامعات والمراكز البحثية الصينية المتعددة في هذا المجال.

من جانبه، أشاد رئيس الشركة بالتغيرات المهمة التي شهدتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة وخاصة في مجالات البنية التحتية والطرق بما يسهم بشكل كبير في النهوض بالصناعة والعديد من المجلات المرتبطة بها، وكذلك بالمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية، مُعرباً عن بالغ سعادته واعتزازه بالتعاون مع جامعة بني سويف باعتبارها بيت خبرة في منطقة شمال الصعيد.

وفى نهاية الزيارة، قام وفد الشركة بجولة داخل عدد من المنشآت الجامعية والتي شملت دار الضيافة ومركز المؤتمرات وقاعة الاحتفالات الكبري.