العمل: "سلامتك تهمنا" تستأنف أعمالها لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالإسماعيلية

أطلقت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل مبادرة "سلامتك تهمنا" بمحافظة الإسماعيلية ، وذلك بقاعة شركة المهن الطبية بفايد ، نظمتها مديرية العمل بالمحافظة بالتعاون مع الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل بالوزارة ، وإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ، بحضور ممثلي مصانع الأدوية، وأكثر من 100 عامل من العاملين بالشركات والمصانع من أنشطة وقطاعات مختلفة ، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة ، واللواء شريف فهمي محافظ الإسماعيلية، وذلك لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والتوعية بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة وأساليبها وأهمية ذلك فى الحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات من مخاطر بيئة العمل المختلفة داخل كل المنشآت العاملة فى المحافظات بمختلف القطاعات.

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أن تلك المبادرة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل كافة المنشآت بقطاعات العمل المختلفة لحماية العمال والمنشآت وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تزيد من الإنتاجية وتشجع على الاستثمار.

وأكد مدير المديرية، أهمية الدور الذي تقوم به تلك المبادرات في التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على مستوى المنشآت والأنشطة المختلفة بالمحافظة، وذلك لتقليل الحوادث والإصابات مما يؤدي لزيادة الإنتاج والدخل، مشيراً إلى ان المبادرة تضمنت عدة محاضرات قام بإلقاء المحاضرة الأولى منها المهندس اسلام حمدى من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة حول التحقيق في الحوادث للتعرف على أسباب الحوادث ووضع إجراءات التحكم لمنع وقوعها.

كما قامت المهندسة هويدا سعيد من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بإلقاء المحاضرة الثانية عن "التحليل الاحصائي للحوادث وتصاريح العمل"، وقام المهندس سامح عهدي مدير إدارة السلامة بالإسماعيلية بإلقاء كلمة حول دور وأهمية مبادرات "سلامتك تهمنا" في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وشرح حادث جسيم بأحد المصانع.

وفى ختام الفعاليات جرى تكريم المشاركين بتسليهم درع التميز فى مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.

FB_IMG_1706701904302

FB_IMG_1706701901091

FB_IMG_1706701898869