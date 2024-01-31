نائب محافظ البحيرة: تفعيل مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية

عقد إجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة البحيرة وذلك برئاسة الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وذلك بقاعة الاجتماعات بمجمع دمنهور الثقافى.

وأكدت بلبع، ضرورة التصدى لظاهرة التعديات بالبناء المخالف بكافة أنواعه ومواجهة المعوقات التى تعرقل إتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة مخالفات البناء والتعدى على أملاك الدولة، مشيرة إلي أهمية دور المتغيرات المكانية فى أعمال الإزالات، مشددة على استمرار حملات إزالة التعديات وإلتزام رؤساء الوحدات المحلية بضوابط النيابة العامة وقيام موظفيهم بتحرير المحاضر بالضوابط المعمول بها لتحقيق المخالفة لأثرها القانونى و التصدى لكافة التعديات على أراضى وممتلكات الأوقاف.

كما شددت على تفعيل مبادرة تخفيض أسعار عدد ٧ سلع غذائية أساسية والعمل على ضبط الأسواق و التصدى لإرتفاع أسعار السلع الاستراتيجية .

كما تم خلال الإجتماع التأكيد على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بالإستعداد لموسم حصاد القمح بالمحافظة ومتابعة تجهيزات الشون والصوامع لإستقبال أعمال التوريدات أولاً بأول مع إعداد بيان بأعداد الشون والصوامع وسعتها التخزينية والإلتزام بالتعليمات المنظمة لإنتقال القمح بين المحافظات لتحقيق المستهدف توريده هذا العام.

كما تم إستعراض بعض التقارير الخاصة بإدارات المحافظة للوقوف على الموقف الحالى بها ومنها عرض إدارة التخطيط والمتابعة لموقف الخطة الاستثمارية، وعرض إدارة أملاك الدولة لموقف (التعديات/ التقنين) وعرض إدارة التخطيط العمراني لموقف التصالح، وعرض المركز التكنولوجي للكم التراكمي، وكذا عرض تقرير عن الموقف التنفيذي لقانون المحال العامة قانون ١٥٤.

كما تم استعراض ومناقشة عدد من موضوعات وطلبات المجلس ومنها: