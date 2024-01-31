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الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

غاده عادل بعد نهاية مسلسل حالة خاصة: "كانت تجربة رائعة"

غاده عادل
غاده عادل
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وجهت الفنانة غادة عادل الشكر لفريق عمل وجميع العاملين بمسلسل حالة خاصة، والذى حقق نجاحاً كبيراً من بداية عرضة وحتى نهاية المسلسل.

وكتبت الفنانة غادة عادل منشور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بكلمات لكل من شارك فى صناعة العمل وعلقت "شكرًا لجميع الطاقم والممثلين، لقد كانت تجربة رائعة حقًا، وآمل بصدق أن يستمتع الجميع بهذا العمل".

قدمت غادة عادل دور محامية شهيرة ولها مكتب ناجح، ومعها فريق عمل احل القضايا، ومن ضمن هؤلاء العاملين معها هو نديم الذى يعانى من التوحد، لتتصاعد الأحداث بشكل درامي تشويقي".

المسلسل بطولة طه دسوقى، غادة عادل، حسن ابو الروس، نبيل على ماهر، هايدى كابوه، هاجر السراج، تأليف مهاب طارق والإخراج عبدالعزيز النجار.

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IMG_20240131_134656
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