فريق من تربية عين شمس في زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55

زار فريق من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية جامعة عين شمس برئاسة علاء الدين عبد الحليم فرج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبحضور العديد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 للعام 2024 .

الجدير بالذكر أن معرض الكتاب في دورته لهذا العام تحت شعار «نصنع المعرفة نصون الكلمة»، يضم مشاركة 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة وتحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف، وقد تم اختيار عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الطفل .

يأتى هذا في إطار جهود تعزيز التواصل المجتمعي ، قام فريق قطاع خدمة المجتمع بكلية التربية بزيارة متعددة للأماكن المختلفة بمعرض الكتاب الدولي الذي أقيم بمركز مصر للمعارض الدولية.