انخفاض عدد مليونيرات الدولار في روسيا لتحتل المركز الأخير بين دول البريكس

انخفض عدد أصحاب الملايين المقدرة بالدولار الأمريكي المقيمين في روسيا بمقدار الربع، أي ما يعادل 24 في المئة، منذ عام 2013 ليصل عددهم إلى 68.400 ألف شخص من ذوي الثروات العالية، مما يضع روسيا في المرتبة الأخيرة بين دول البريكس الخمس، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن شركة (هينلي آند بارتنرز) الاستشارية للهجرة الاستثمارية ومقرها في العاصمة البريطانية لندن.

ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن تقرير للشركة قوله "إن هناك نمطًا أوسع من انخفاض عدد المليونيرات في دول البريكس، حيث انخفضت الأرقام بنسبة 20 في المئة في جنوب إفريقيا، و28 في المئة في البرازيل، وبنسبة حادة بلغت 38 في المئة في إيران".

ورغم ذلك، شهدت الصين ارتفاعًا في أعداد المليونيرات بزيادة مضاعفة تقريبًا إلى أكثر من 860 ألف فرد خلال نفس الفترة المذكورة، كما شهدت الهند زيادة كبيرة بلغت 85 في المئة، مما أدى إلى ارتفاع عدد المليونيرات بها إلى 326 ألفًا.

وعلى الرغم من هذا الهبوط، لا تزال روسيا تفتخر بوجود مجموعة كبيرة من الأثرياء مقيمين بها، حيث أفاد تقرير الشركة البريطانية بأن هناك حاليًا 409 أشخاص تبلغ ثرواتهم الصافية أكثر من 100 مليون دولار في روسيا، بالإضافة إلى 43 مليارديرًا بعملة الدولار، لتحتل روسيا بذلك المرتبة الثالثة بعد الصين والهند.

