3 قوانين مهمة حبيسة أدراج مجلس النواب منذ الفصل التشريعي الأول

على الرغم من مرور بضع سنوات على انعقاد مجلس النواب واقتراب انتهاء الفصل التشريعي الثاني، إلا أنه ما زال هناك قوانين حبيسة الأدراج منذ الفصل التشريعي الأول ولم يتم مناقشتها حتى الآن.

وتستعرض «البوابة نيوز» عددا من القوانين المهمة التي لم يتم مناقشتها حتى الآن.

قانون الإدارة المحلية:

على الرغم من الانتهاء من مناقشته داخل لجنة الإدارة المحلية منذ الفصل التشريعي الأول، ولم يتم عرضه على الجلسة العامة حتى الآن.

ويعد قانون الإدارة المحلية من أهم القوانين التي ينتظرها الشارع المصري لأهميتها في ضبط العمل المحلي ومراقبة الحكومة في عملها وتلبية احتياجات المواطنين لما يمثله من أهمية كبيرة.

قانون الإيجار القديم:



ما زال قانون الإيجار القديم حبيس أدراج مجلس النواب، ولم يتم مناقشته على الرغم من تقديم بعض النواب مشروعات قوانين مكتملة لحل المشكلة القائمة بين المالك والمستأجر في الإيجار القديم.

ويطالب الكثير من المواطنين بضرورة مناقشة مشروعات القوانين وإخراجه للنور لحل المشاكل القائمة بين المالك والمستأجر.

قانون الأحوال الشخصية:

على الرغم من تقديم الحكومة وعدد من النواب مشروعات قوانين بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية إلا أنه ما زال حبيس الأدراج ولم يم مناقشته حتى الآن.

ويعد قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي تمس كافة فئات المجتمع لحل الكثير من المشكلات الأسرية المتعلقة بالأحوال الشخصية.