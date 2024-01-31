3 ملايين جنيه مكافآت مستشارين وزارة الصحة تثير الجدل في "خطة النواب"

وجه النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة عدد من الأسئلة والاستفسارات لمحمد عدلى، المسئول عن الشئون المالية بديوان عام وزارة الصحة أثناء مناقشة اللجنة للحساب الختامي للوزارة اليوم.

وسأل سالم، عن أرصدة وأنواع ونسب استخدام القروض في وزارة الصحة، ورد المسئول المالى، قائلا: "مفيش إجابة فى الوقت الحالى.. هرجع بإجابة لحضرتك لكن الوقتى معنديش إجابة".

وسأل وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مكافآت المستشارين البالغ رصيدها في يونيو 2023 مبلغ 3 ملايين جنيه وسأله عن عدد المستشارين والمهام المسندة إليهم؛ فرد المسؤول المالي: "معرفش.. بس هجاوب على حضرتك هرجع للوزارة".

وسألة سالم، عن الديون المستحقة للحكومة لدى الغير بمبلغ 256 مليونا، فكان رد المسئول المالي "معنديش تفاصيل عنها".

وقال سالم: "واضح إن الإجابة الوحيدة عند مدير عام الشؤون المالية بوزارة الصحة هي كلمة وحيدة "معرفش"، إنت جاي لية طالما متعرفش حاجة.

وعلق المسئول المالي: "زميلي في العمل مات من يومين في حادثة وهو المنوط به المثول أمام اللجنة لعرض الحساب الختامي والرد على كافة الأسئلة والاستفسارات".

وقام سالم بالترحم عليه، وأضاف مستنكرا، هل معني ذلك أنه لو مات موظف يقفلوا الوزارة؟