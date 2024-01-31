وكيل خطة النواب ينفعل على مسئولي وزارة الصحة بسبب التباطؤ في إنشاء مستشفى طما

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه على الرغم من بدء العمل بمستشفى طما المركزي منذ 7 سنوات من عام ٢٠١٧ إلا أنه لم يتم انتهاء العمل بها حتى تاريخه، منتقدا التأخر المبالغ فيه لإنجاز تلك المشروعات في ظل تغيرات التكلفة الإنشائية والزيادة المطردة في أسعار مواد البناء والأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية ومعاناة مئات الآلاف من المرضى من موطني طما.

وأكد سالم، أن عدم الانتهاء من الأعمال يؤكد أن هناك العديد من علامات الاستفهام، متسائلا هل الوزارة غير قادرة على الانتهاء من الأعمال لواحد من أهم المستشفيات التى تخدم قطاع عريض من المواطنين يبلغ عددهم تقريبا 500 ألف نسمة، خاصة أن الوزير سبق وتعهد في يونيو ٢٠٢٢ بإنهاء الأعمال وقام بسحب الأعمال في فبراير ٢٠٢٣ وإسنادها لشركة أخري وتعهد الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير هنا بلجنة الخطة والموازنة أثناء مناقشة موازنة وزارة الصحة في مايو ٢٠٢٤ بانتهاء الأعمال قبل يونية ٢٠٢٤، وأثناء زيارة الوزير لمحافظة سوهاج وسوالنا له عن ما تم من إنجاز أكد أنه سيتم الإسراع في التنفيذ وأضاف سالم أنه رغم كل تلك الوعود فإن نسب تنفيذ الأعمال تقريبا 55% فقط على مدار سبع سنوات بالكامل.

وأكد حسام أبو زيد وكيل وزارة الصحة أن الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات سيقوم بزيارة قريبة للمستشفى لمتابعة الأعمال على الطبيعة.

وانفعل علية وكيل خطة النواب موكدا أننا لا نريد زيارات من مسؤولين ولكننا نريد سرعة الانتهاء من الأعمال فقد زارانا الوزراء ومساعديهم علي مدار سنوات وأطلقوا عشرات التصريحات والتعهدات دون الالتزام بها أو الانتهاء من الأعمال، وما زال الموطنين يعانون من عدم وجود الخدمة الطبية بطما .

