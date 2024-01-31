غدا.. معرض الكتاب يناقش تعزيز السياسات الثقافية بالمكتبات

يقام خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب غدا الخميس 1 فبراير، ندوة بعنوان: "جمعيات المكتبات والمعلومات وتعزيز السياسات الوطنية المعلوماتية والثقافية"، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات، وجمعية الامارات للمكتبات.

وتتضمن الندوة جلسات حوارية حول دور جمعيات المكتبات في بناء الشراكات مع الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية، وتعزيز السياسات المعلوماتية والثقافية، واستراتيجيات المناصرة وحشد الدعم للمكتبات.

يشارك في الندوة عدد من الشخصيات البارزة في المجالين الثقافي والمعلوماتي ورؤساء أقسام المكتبات والمعلومات وأساتذة الجامعات.

ويحاضر فيها كل من الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، الدكتور شريف كامل شاهين رئيس الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات، فهد المعمري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، والبروفيسور حسن السريحي أستاذ علم المعلومات بجامعة الملك عبد العزيز، والأستاذ حمد الحميري مدير إدارة البحوث في الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإمارات، الدكتور عماد عيسى صالح رئيس قسم المكتبات والمعلومات ورئيس قطاع دار الكتب القومية سابقا، إيمان بوشليبي مدير إدارة المكتبات العامة في الشارقة، ودكتورة هبه إسماعيل نائب رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات (اعلم).