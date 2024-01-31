بالمر يقود التشكيل المتوقع لتشيلسي في مواجهة ليفربول

يحل فريق تشيلسى، فى تمام العاشرة والربع من مساء اليوم، ضيفًا ثقيلاً على نظيره ليفربول، وذلك على ملعب "آنفيلد"، فى قمة الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزي لكرة القدم.

وجاء التشكيل المتوقع لتشيلسى كالتالى:

حراسة المرمى: بيتروفيتش. .

خط الدفاع: تشيلويل - بادياشيلي - سيلفا.

خط الوسط: ديساسي - كايسيدو - إنزو - مادويكي .

خط الهجوم: جالاجير - سترلينج - بالمر.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، حصدها من 21 مباراة، حقق الفوز خلالها في 14 لقاء، وتعادل في 6 وهزم في مباراة وحيدة، بفارق نقطتين فقط عن أرسنال الوصيف، الذى حصدها من 22 مواجهة في الدوري، ومانشستر سيتي الغريم التقليدي.

بينما يحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 31 نقطة، والذى حصدهم من 21 مواجهة، حقق الفوز في 9 مباريات ، وتعادل في 4 ، وهزم في 8 مباريات .