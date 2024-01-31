تشكيل هجومي متوقع لليفربول أمام تشيلسي في قمة البريميرليج

يستضيف فريق ليفربول، في تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، نظيره تشيلسي، وذلك على ملعب "آنفيلد"، في قمة الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويغيب محمد صلاح، عن مواجهة اليوم بسبب إصابة في العضلة الخلفية، ومن المتوقع ان يدفع بالثلاثي ديوجو جوتا ولويس دياز وداروين نونيز في الهجوم من البداية.

وجاء التشكيل المتوقع لليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون .

خط الدفاع: جوميز - فان دايك - كوناتي - أرنولد .

خط الوسط: جونز - سوبوسلاي - ماك أليستر.

خط الهجوم: دياز - جوتا - نونيز .

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، حصدها من 21 مباراة، حقق الفوز خلالها في 14 لقاء، وتعادل في 6 وهزم في مباراة وحيدة، بفارق نقطتين فقط عن أرسنال الوصيف، الذى حصدها من 22 مواجهة في الدورى، ومانشستر سيتي الغريم التقليدي.

بينما يحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 31 نقطة، والذى حصدهم من 21 مواجهة، حقق الفوز فى 9 مباريات ، وتعادل في 4 ، وهزم في 8 مباريات .