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الأربعاء 31 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس آسيا.. تشكيل متحفظ لليابان في مواجهة البحرين

منتخب اليابان
منتخب اليابان
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أعلن هاجيمي مورياسو المدير الفني لمنتخب اليابان، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره البحريني، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد الثمامة"، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023 والتي تستضيفها قطر.
وجاء تشكيل منتخب اليابان كالتالي:
حراسة المرمى: زيون سوزوكي.
خط الدفاع: سييا مايكوما، كو إيتاكورا، تاكيهيرو تومياسو، يوتا ناكاياما.
خط الوسط: تاكيفوسا كوبو، واتارو إيندو، ريو هاتاتي، ريتسو دوان، كايتو ناكامورا.
خط الهجوم: أياسي يويدا.
ويذكر أن الفائز من تلك المواجهة يلتقي الفائز من مواجهة ايران وسوريا.

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