كأس آسيا.. يوسف هلال يقود البحرين لمواجهة اليابان

أعلن خوان أنتونيو بيتزي المدير الفني لمنتخب البحرين، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره اليابان، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد الثمامة"، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023 والتي تستضيفها قطر.

وجاء تشكيل منتخب البحرين كالتالي:

حراسة المرمى: إبراهيم لطف الله.

خط الدفاع: محمد عادل حسن، سيد مهدي باقر، وليد الحيام، هزاع علي هزاع.

خط الوسط: كميل حسان الأسود، محمد يوسف الحردان، جاسم أحمد الشيخ، علي جعفر مدن، محمد جاسم مرهون.

خط الهجوم: عبدالله يوسف هلال.

ومن المقرر أن الفائز من تلك المواجهة يلتقى الفائز من مواجهة إيران وسوريا.