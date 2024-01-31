أعلن خوان أنتونيو بيتزي المدير الفني لمنتخب البحرين، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره اليابان، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد الثمامة"، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023 والتي تستضيفها قطر.
وجاء تشكيل منتخب البحرين كالتالي:
حراسة المرمى: إبراهيم لطف الله.
خط الدفاع: محمد عادل حسن، سيد مهدي باقر، وليد الحيام، هزاع علي هزاع.
خط الوسط: كميل حسان الأسود، محمد يوسف الحردان، جاسم أحمد الشيخ، علي جعفر مدن، محمد جاسم مرهون.
خط الهجوم: عبدالله يوسف هلال.
ومن المقرر أن الفائز من تلك المواجهة يلتقى الفائز من مواجهة إيران وسوريا.
البوابة سبورت
كأس آسيا.. يوسف هلال يقود البحرين لمواجهة اليابان
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أعلن خوان أنتونيو بيتزي المدير الفني لمنتخب البحرين، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره اليابان، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد الثمامة"، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023 والتي تستضيفها قطر.
أعلن خوان أنتونيو بيتزي المدير الفني لمنتخب البحرين، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره اليابان، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد الثمامة"، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023 والتي تستضيفها قطر.