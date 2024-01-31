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الأربعاء 31 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس آسيا.. يوسف هلال يقود البحرين لمواجهة اليابان

منتخب البحرين
منتخب البحرين
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أعلن خوان أنتونيو بيتزي المدير الفني لمنتخب البحرين، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره اليابان، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد الثمامة"، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023 والتي تستضيفها قطر.
وجاء تشكيل منتخب البحرين كالتالي:
حراسة المرمى: إبراهيم لطف الله.
خط الدفاع: محمد عادل حسن، سيد مهدي باقر، وليد الحيام، هزاع علي هزاع.
خط الوسط: كميل حسان الأسود، محمد يوسف الحردان، جاسم أحمد الشيخ، علي جعفر مدن، محمد جاسم مرهون.
خط الهجوم: عبدالله يوسف هلال.
ومن المقرر أن الفائز من تلك المواجهة يلتقى الفائز من مواجهة إيران وسوريا.

كأس آسيا البحرين اليابان تشكيل منتخب البحرين