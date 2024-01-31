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الأربعاء 31 يناير 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

شاهد|الحبس 6 أشهر وغرامة 40 ألف بتهمة سرقة التصاميم.. والمتهمة غادة والي تؤكد: كانت بدون مقابل

سرقة تصاميم الفنان
سرقة تصاميم الفنان الروسي جورجي كوراسوف
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أصدرت المحكمة الاقتصادية في مصر، حكمها على الرسامة غادة والي بالحبس لمدة 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 40 ألف جنيه، بتهمة سرقة تصميم لوحات الفنان الروسي جورجي كوراسوف، واستخدامها في محطة مترو كلية البنات بمصر الجديدة في القاهرة.

وقالت والي أنها التزمت بعمل خطة دعائية للخط الثالث، ونفذت 36 تصميما صناعيا في 4 محطات، وهو أكثر من المطلوب، لافتة إلى أن التصميمات التي تسبب في الأزمة هي تصميمات إضافية بدون مقابل.

وقال أحمد العطار، محامي الفنان الروسي جورجي كوراسوف، إن قرار المحكمة مرضي للفنان، والفريق القانوني للفنان الروسي يدرس المطالبة بمبلغ مالي للتعويض في المرحلة المقبلة.
 

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