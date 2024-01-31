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الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

وزارة الصحة : حققنا إيرادات 12 مليار و513 مليون جنيه خلال 2023

اجتماع خطة النواب
اجتماع خطة النواب
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حقق ديوان عام وزارة الصحة والسكان إجمالي إيرادات بلغ نحو 12 مليار و513 مليون و883 ألف و751 جنيها خلال العام المالي 2022/2023، مقابل إجمالي إيرادات بلغ نحو 15 مليار و416 مليون و278 ألف و699 جنيه خلال العام المالي السابق 2021/2022.

جاء ذلك وفقًا لما ورد بالحساب الختامي لموازنة ديوان عام الوزارة للسنة المالية 2022/2023، الذي استعرضه محمد عدلي، مدير عام الشئون المالية بوزارة الصحة، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء.

فيما بلغ إجمالي المصروفات خلال العام المالي 22/2023 نحو 43 مليار و297 مليون و271 ألف و897 جنيه، مقابل نحو 49 مليار و178 مليون و792 ألف و269 جنيه.

وزارة الصحة حققنا إيرادات ١٢ مليار و٥١٣ مليون جنيه