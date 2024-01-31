وزارة الصحة : حققنا إيرادات 12 مليار و513 مليون جنيه خلال 2023

حقق ديوان عام وزارة الصحة والسكان إجمالي إيرادات بلغ نحو 12 مليار و513 مليون و883 ألف و751 جنيها خلال العام المالي 2022/2023، مقابل إجمالي إيرادات بلغ نحو 15 مليار و416 مليون و278 ألف و699 جنيه خلال العام المالي السابق 2021/2022.

جاء ذلك وفقًا لما ورد بالحساب الختامي لموازنة ديوان عام الوزارة للسنة المالية 2022/2023، الذي استعرضه محمد عدلي، مدير عام الشئون المالية بوزارة الصحة، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء.

فيما بلغ إجمالي المصروفات خلال العام المالي 22/2023 نحو 43 مليار و297 مليون و271 ألف و897 جنيه، مقابل نحو 49 مليار و178 مليون و792 ألف و269 جنيه.