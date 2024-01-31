خطة البرلمان تنتقد "الصحة" بسبب التغيب عن اجتماع اللجنة لمناقشة الحساب الختامي

اعترضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، علي عدم حضور رؤساء الهيئات التابعة لوزارة الصحة وحضور نواب رؤساء الهيئات.

وقررت اللجنة مخاطبة وزير الصحة بذلك، واعتبار هذا الأمر غير مقبول وتدني مستوي التمثيل أمام اللجنة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للسنة المالية.

يشار إلى أنه سوف تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 4 اجتماعات لها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي لمناقشة حساب ختامي موازنة وزارة الصحة للعام المالي 2022/ 2023 والهيئات التابعة لها.

وتناقش اللجنة خلال الاجتماع الأول حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للسنة المالية 2022/2023.

كما تناقش خلال الاجتماع الثاني حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي – الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2022/2023.

وتناقش خلال الاجتماع الثالث حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية للسنة المالية 2022/2023.

فيما تناقش خلال الاجتماع الرابع : حساب ختامي موازنة هيئة الدواء المصرية - هيئة الإسعاف المصرية للسنة المالية 2022/2023.