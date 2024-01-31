سقوط عاطل نصب على المواطنين بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض علي أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على استيراد السيارات لهم من الخارج.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على استيراد السيارات من الخارج من خلال علاقاته بالمسئولين لدى الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة".

و بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (حاصل على بكالوريوس "له معلومات جنائية") وتبين قيامه بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية على النحو المشار إليه.

و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (2خاتم أكلاشيه مقلدين - دفاتر شيكات بنكية بإجمالي مبالغ 18 مليون جنيه تقريباً - مستندات خاصة بالمجنى عليهم - 3 هواتف محمولة - مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم النصب والاحتيال على المواطنين .