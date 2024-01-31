احذري.. عوامل ومشاكل تسبب تأخير الحمل وقد تمنعه عند سيدات

كل سيدة تحلم بأن تصبح أمًا ربما تخطط لتأجيل خطتها فترة بعد الزواج وربما تترك الأمر ليحدث في أقرب وقت ولكن هناك مشكلات صحية قد تعاني منها السيدة تسبب تأخير الحمل أو منعه في بعض الحالات، ويجب على كل سيدة بعد الزواج الكشف الطبي سواء لديها نية في التأجيل من عدمه لأن معرفة المشكلة بشكل مبكر يساعد أفضل في علاجها فعند علاج المشكلة وعلاجها يمكن قرار الإنجاب في الوقت المناسب حتى لا يصبح التأجيل بإرادتها ثم تكتشف وجود مشكلة صحية فيتم تأخير الإنجاب مرة آخرى.

ويوضح أطباء النساء والتوليد المشاكل الصحية التي تؤثر على الحمل لدى السيدات وتبرزها "البوابة نيوز":

-اضطرابات عند المرأة منها الهرمونات والسمنة.

-عوامل العمر فتختلف فرصة إنجاب السيدات من عمر لآخر لاضطراب التبويض.

-تأخره بعد الإجهاض للمرة الأولى.

-تكيس المبايض.

-أورام الرحم.

-بطانة الرحم المهاجرة.

-فشل المبيض او مشاكل في احد المبايض.

-انسداد قناة فالوب.

-ألياف الرحم.

-مرض الحوض الالتهابي.

-عدم انتظام الدورة الشهرية.

-وسائل منع الحمل بعد إزالتها أو توقفها قد تسبب تأخر في الحمل.

-هناك أسباب أخرى متعددة قد تكون لدى الرجل فبعد الكشف الطبي على السيدات والاطمئنان عليها يأتي دور الرجل للكشف.

علاج تأخر الحمل

-اللجوء للكشف الطبي والاشاعات ثم يصف الطبيب المعالج الأدوية المناسبة.

-قد يصل العلاج لعملية جراحية لحل المشكلة سواء في المبيض او الرحم او قناة فالوب.

-يمكن اللجوء للتلقيح الصناعي داخل الرحم كحل أخير.

عوامل خطورة الحمل على الصحة

- أن تكون المريضة مصاب بمشاكل متطورة في القلب

- تقدم العمر لدى المرأة.

- نمط الحياة غير المناسب لوجود جنين كتناول المخدرات والكحوليات والتدخين.

- قد يكون ارتفاع ضغط الدم والسمنة والسكري والصرع وأمراض الربو والأمراض المعدية والغدة الدرقية أسباب تمنع الحمل.