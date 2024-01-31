وزير الكهرباء يبحث مع رئيس "سيمنس" الألمانية سبل التعاون والتوسع في مصر

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء، شتيفان ماي - الرئيس التنفيذي لقطاع الكهرباء والتحكم على مستوى شركة سيمنس من ألمانيا ومصطفي الباجوري الرئيس التنفيذي لسيمنس مصر والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث سبل دعم وتعزير التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري والشركة.

وأشاد الدكتور شاكر بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء وشركة سيمنس في جميع مجالات الكهرباء، مرحبًا بزيادة حجم التعاون مع شركة سيمنس للاستفادة من الخبرات التي تمتلكها الشركة في مجالات الكهرباء والطاقة، وأهمية ذلك لمواكبة خطة الحكومة والتي تعتمد على التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية باستخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات لتحسين كفاءة المنظومة الكهربية.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات كفاءة استخدام الطاقة والهيدروجين الأخضر.

وأكد الدكتور شاكر الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص في مثل تلك المشروعات وأبدى ترحيبه بالتعاون مع الشركة في هذا الصدد.

وأشار إلى استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 مرحباً بتعزيز مشاركة سيمنس في دعم تلك المشروعات لتكون طاقة خضراء بحلول عام 2030 من خلال حلول الرقمنة.

وأكد ضرورة الاهتمام بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية، لتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يساعد في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة ويساعد أيضاً على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي لما لذلك من اثر كبير على المردود الاقتصادي.

وأشاد شتيفان ماي الرئيس التنفيذي لقطاع الكهرباء و التحكم علي مستوى شركة سيمنس من ألمانيا بالتطور السريع والملحوظ في المشروعات التي قام بتنفذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري والإنجازات التي نجح في تحقيقها خلال فترة وجيزة معرباً عن رغبته في تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة في مجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح، وتحسين كفاءة الطاقة وتطوير وتحديث مراكز التحكم ، بالإضافة إلى تطوير شبكات التوزيع ،

وأكد مصطفي الباجوري الرئيس التنفيذي لسيمنس مصر على أنه في ضوء توجه الدولة المصرية الي انشاء مدن الجيل الرابع و التنمية المستدامة تساهم سيمنس بنقل التقنيات الذكية لرفع كفاءة و إدارة الطاقة مثل مشروع سانت كاترين (التجلي الأعظم) ، المنصورة الجديدة ، العلمين الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة

وأشار الى افتتاح مركز تجربة المدن الذكية في 2023 بتشريف سيادة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري لتقديم تجربة ثرية ومؤثرة ومتكاملة، مؤكدًا أن افتتاح مركز سيمنس لتجربة المدن الذكية في مصر يعد مكملًا للاستراتيجية الرقمية للبلاد، والتي تتضمن إقامة وتطوير 17 مدينة ذكية تستفيد من أحدث الحلول التكنولوجية، من أجل تسهيل انتقال مصر لمجتمع رقمي متكامل

واكد أهمية الأمن السيبراني واستخدام التوأم الرقمي في محطات النقل الكهربائي و التدريب من خلا ل برامج تدريبية متخصصة.

وأبدى الدكتور شاكر ترحيبه بالتعاون مع الشركة في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس، والهيدروجين الأخضر وتوطين الصناعات المتصلة بهما ،

وتأتى مثل هذه الاجتماعات في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في كل المجالات، وجذب وتشجيع الاستثمار على أرض مصر وخاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء.