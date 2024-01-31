بالصور.. وفد كنيسة "مارجرجس" يزور مرضى السرطان بالأقصر

نفذت الأمانة العامة لخدمة التربية الكنسية، بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس في أرمنت الحيط غرب الأقصر، اليوم الأربعاء، زيارة إلى مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بطيبة شمالي الأقصر.

وحملت الزيارة عنوان "عظة في زيارة"، بقيادة وإشراف القمص اندراوس آدم كاهن الكنيسة، نخبة كبيرة من الخدام والخادمات بالكنيسة، حيث قاموا بنشر الفرح والسرور والمحبة والاطمئنان في قلوب الأطفال مرضى السرطان، داعين الله أن يشملهم بالشفاء والهنا وأن الله قادر ان يخفف عنهم الآلام، وعمت الفرحة علي وجوه الأطفال والحاضرين مما أثر في نفوسهم بالبهجة والسعادة.

ووجه وفد الكنيسة الشكر إلى العاملين والممرضين والممرضات على تعاونهم مع فريق الكنيسة في زيارتهم لدعم الأطفال مرضى السرطان، ومساندتهم في رحلتهم العلاجية.

ومن جانبه، تقدم محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بالشكر لوفد الأمانة العامة لخدمة التربية الكنسية، بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس في أرمنت الحيط غرب الأقصر على دعمه للأطفال مرضي السرطان، مؤكدا أن الكنيسة في الأقصر تحرص على الزيارات المتكررة للمستشفى لمساندة الأطفال وذويهم في رحلة العلاج في المستشفى والتي تنعكس إيجابيا على معنوياتهم وتكون سببا في تخفيف الآلام.

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