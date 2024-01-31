وزير التعليم العالي و"القومي لذوي الإعاقة" يبحثان التعاون ودعم طلاب الجامعات

استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، في إطار قيام المجلس باستعراض ومناقشة بعض التحديات التي تواجه الطلاب من ذوي الإعاقة في الجامعات، والتنسيق فيما بين الطرفين الوزارة والمجلس في التعاون وبحث سُبل الدعم الموجه للطلاب من ذوي الإعاقة.

من جانبها، رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، باللقاء الذي جمعها بالدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكدت أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على تنسيق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع المجلس لوضع الحلول المناسبة وإبداء الرأي و الاستشارات الفنية في القضايا المتعلقة بالإعاقة ومواصلة العمل على دعم الطلاب ذوي الإعاقة وإتاحة مختلف الخدمات لهم.

وقالت المشرف العام على المجلس، إنها استعرضت مع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضرورة زيادة الأنشطة المتنوعة التي يتم تقديمها لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة للمساهمة في تنمية مهاراتهم ودمجهم ثقافيًا وفنيًا ومجتمعيًا، مع ضرورة زيادة الخدمات التكنولوجية والتقنية التي يمكن أن تساعدهم في مسيرتهم العلمية.

وجدير بالذكر أن اللقاء شارك فيه بالحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة شيرين يحيى، مستشار الوزير للطلاب ذوي الإعاقة، والدكتورة نهى سليمان، مدير المكتب الفني للمُشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.