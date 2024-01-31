وزيرة الثقافة تشهد توقيع كتاب "مختارات قصصية من حول العالم" لشباب المترجمين

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، حفل توقيع كتاب "مختارات قصصية من حول العالم"، الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، بالتعاون مع المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، وذلك في قاعة حفلات التوقيع، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، بحضور الكاتب الصحفي طارق الطاهر، عضو مجلس إدارة هيئة قصور الثقافة ورئيس لجنة النشر بالهيئة، ومسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "إن الترجمة من مجالات المعرفة المُهمة، وتُمثل أحد أعمدة النهضة الثقافية، وجسر التواصل بين الثقافات"، وأشادت وزيرة الثقافة، بالعدد الكبير من المترجمين الشباب، الذي يؤكد أن مصر تمتلك أجيالًا جديدة من المترجمين، وأشادت بالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي للترجمة، في إصدار هذا الكتاب، مُضيفة أن الهيئة العامة لقصور الثقافة هي الذراع الطولي للوزارة في كافة المحافظات، والتي تلقى اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية، ووجهت بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لكافة المشاريع الجادة الخاصة بالمترجمين الشباب، كما وجهت بالاحتفاء مرة ثانية بشباب المترجمين يوم 18 فبراير المُقبل بمركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا، في إطار منتدى ثقافة وإبداع الذى يقيمه صندوق التنمية الثقافية.

يُذكر أن كتاب "مختارات قصصية من حول العالم" هو لمجموعة مؤلفين، وترجمة مجموعة من شباب المترجمين، الذين يصل عددهم إلى 28 مترجمًا من شتى ربوع الوطن، وبمختلف اللغات: "الأردية، السواحيلية، الصينية، الفارسية، الفرنسية، الكورية، الألمانية، الإيطالية، الإنجليزية، التركية، والإسبانية". وهم: "ابتسام ياسر، أسماء مصطفى، إيريني حنا، إيمان مجدي، بشرى أحمد، حسن أيمن، دينا جمال، دينا مصطفى، رانيا عبد الله، رنا مجدي، رنا نبيل، ريهام سمير، سعفان عامر، شريف محمد، عبير أحمد، علي إبراهيم، ليلى أحمد، مايكل نادر، محمد أحمد، محمد مسعد، مصطفى البكري، مها محمد، مينا مجدي، ندا محروس، نورهان فاروق، نورهان مصطفى، هدير جاد، ياسمين أحمد علي".

ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي للترجمة، حيث أعلن المركز عن مسابقة كبرى لشباب المترجمين، أسفرت عن الأعمال الفائزة، التي ضمها هذا الكتاب، الذي تم نشره من قبل هيئة قصور الثقافة.

وصدر الكتاب ضمن إصدارات سلسلة "آفاق عالمية" التي يرأس تحريرها المترجم الكبير الدكتور أنور إبراهيم، ومدير تحريرها، جمال المراغي، وسكرتير التحرير، مها عبد الرازق.