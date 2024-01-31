محافظ مطروح: تنظيم دورة تدريبية لمطبقى المبيدات بواحة سيوة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، جهود الحفاظ على الثروة الزراعية بمطروح خاصة أشجار النخيل بواحة سيوة مع تنظيم مديرية الزراعة بمطروح بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة تنفيذ أول دورة تدريبية لمطبقى المبيدات بالواحة لعدد 29 شابا، بالإضافة إلى مهندسي الإدارة الزراعية بسيوة.

ويتم التدريب على كيفية التعامل مع المبيدات والتعرف على المبيدات المغشوشة ومعايرة أجهزة الرش وتخلص من عبوات المبيدات بعد الرش وتعظيم دور المكافحة الحيوية، وطرق مكافحة الآفات لأهم محصولين فى سيوة النخيل والزيتون.

وأوضح المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بمطروح، أنه تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة السيد القصير؛ بضرورة تدريب الشباب بالمجتمعات المحلية ومشاركتهم الفاعلة في الحفاظ على الثروة الزراعية وتنميتها جارٍ تدريب 29 شابا من أبناء سيوة حيث تم تنفيذها فى المركز الإرشادي التابع لإدارة الزراعية بسيوة، بعقد دورة تدريبية للشباب بواحة سيوة على أعمال المكافحة وطرق الرش الصحيحة واستخدام المبيدات وكيف التعرف على مبيدات المغشوشة ومكافحة أهم الآفات فى سيوة، وسيتم منح المتدربين شهادة معتمدة من وزارة الزراعة في حال اجتياز الدورة التدريبية والتى تسهم في مزيد من الخبرة وإيجاد فرص عمل جديدة وحقيقية لهم فى مجال مكافحة الآفات الزراعية والتى يحتاج إليها مزارعو الواحة، وحاضر فيها متخصصين فى مجال المبيدات والآفات بمركز البحوث الزراعية وسوف يتم تنفيذ عدد من الدورات فى الفترة المقبلة.

تنظيم دورة تدريبية لمطبقى المبيدات بواحة سيوة

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