لافروف: احتكار الولايات المتحدة لجهود الوساطة "فاقم الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية"

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن المحاولات الأمريكية لاحتكار جهود الوساطة في تسوية الشرق الأوسط أدت إلى تفاقم الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية.

وقال لافروف - خلال جلسة الاجتماع الأول لمنسقي مجموعة "بريكس" بموسكو، اليوم /الأربعاء/ - إن التهديد بالمزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط حقيقي في سياق التصعيد المستمر للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لافتا إلى رفض إسرائيل الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن إنشاء دولة فلسطينية.

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن " ظهور دولة فلسطينية فاعلة هو المفتاح لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في فلسطين".

وتابع: "في ظل هذا الوضع الذي نراه اليوم، هناك تهديد خطير حقا يتمثل في زعزعة الاستقرار وتصعيد الصراع على نطاق أوسع في هذه المنطقة المهمة من العالم ".

يُذكر أن روسيا أصبحت في الأول من يناير الحالي رئيسة لمجموعة "بريكس" خلال عام 2024.

