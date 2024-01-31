لاستكمال أعمالهم.. رئيس جامعة بنها يمنح المتسابقين ساعات إضافية في ملتقى إبداع

منح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها المتسابقين المشاركين في ملتقى إبداع الخامس ساعات إضافية لاستكمال أعمالهم، حتى تخرج الاعمال بما يليق المتسابقين.

واعتبر الطلاب أن هذه المنحة لا يمنحها إلا مسؤول يدرك قيمة الفن وقيمة العمل التنافسي الشريف.

وقدم الطلاب الشكر للدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، لاستضافته فعاليات ملتقى إبداع الخامس، متمنين للجامعة وقياداتها مزيدا من التفوق والازدهار.

وأشاد الطلاب المتسابقين بكل الخدمات التي قدمتها الجامعة لهم، معربين عن سعادتهم بالتنظيم الجيد لكل فعاليات الملتقى.

تأتي فعاليات الملتقى تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد إبراهيم عبد الحميد، عميد كلية التربية النوعية بجامعة بنها، والدكتورة غادة شاكر، وكيل كلية التربية النوعية لشؤون التعليم والطلاب، والرئيس التنفيذي للملتقى.

المتسابقين في ملتقى إبداع

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