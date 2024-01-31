ضبط 199 مخالفة تموينية في حملة موسعة بدمياط

أعلنت مديرية التموين في محافظة دمياط عن ضبط ١٩٩ كيلو من المنتجات الغذائية واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات مشتركة استهدفت المنشآت الغذائية بمدينتى دمياط وكفر البطيخ تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية والحفاظ على صحة المواطنين، أُطلقت حملة مشتركة بالتعاون بين إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة و مديريات التموين والتجارة الداخلية و الصحة والطب البيطري استهدفت التفتيش على المنشآت الغذائية بمدينتى دمياط و كفر البطيخ.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط ١٩٩ كيلو جرام من المنتجات الغذائية واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي و ٣٨ علبة سجائر، كما تم رصد مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الصحية وغش تجارى وإدارة محال بدون ترخيص ، حيث تم تحرير محاضر حيال تلك المخالفات.

وأعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط عن ضبط و اعدام اكثر من نصف طن من الأغذية الغير صالحة للاستهلاك البشري في دمياط تحت إشراف الدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة .

وقال سعيد الفداوى إنه قد أسفرت حملات مراقبة الأغذية بالمديرية ومكاتب الأغذية بالإدارات عن المرور على 110 منشأة غذائية متنوعة وجد منها عدد 68 منشأة تدار بدون ترخيص وعدد 11 منشاة بها خطر داهم على الصحة العامة .

وتم تحرير 178محضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة وتم اعدام 500 كيلو أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وإعدام 88 لتر مشروبات وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمى .

كما تم ضبط 133كيلو مصنعات لحوم غير مطابقة للمواصفات القياسية وتم سحب 34عينة للفحص للصلاحية للاستهلاك الآدمي.

