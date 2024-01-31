مطروح تشارك بـ15 عارضًا في معرض الجيزة الثاني للتراث والحرف اليدوية

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، إن المحافظة شاركت في معرض الجيزة الثاني للتراث والحرف اليدوية بوفد برئاسة المهندس حسين السينى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبمشاركة 15 عارضا فى الفترة من 30 يناير 2024 ولمدة ثلاثة أيام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وأوضح محافظ مطروح أن المعرض يقام بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمنى فى مصر وبمشاركة عدد من الدول العربية والأجنبية كاليمن والصين وبيرو والمغرب فلسطين والسودان وسوريا وعارضين من محافظات الجيزة والفيوم وأسوان والمنوفية والمنيا.

ومن جانبه، أوضح محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة بمطروح ورئيس لجنة المعارض، أنه بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمشاركة الجيدة بالمعرض مع تقديم كل التيسيرات وبالتعاون بين إدارة السياحة ووحدة أيادى مصر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، حيث تمت المشاركة بالعديد من المنتجات البيئية المتنوعة والمتميزة التى تشتهر بها المحافظة من التمور والزيتون والمنتجات اليدوية الحرفية والتراثية المتنوعة.

وذلك بمشاركة منتجات 15 عارضا من مطروح وسيوة فى المعرض من ضمن 55 من العارضين من الدول والمحافظات بمنتجات متنوعة كالملابس والسجاد وبعض المنتجات الغذائية والاكسسوارات والانتيكات وغيرها.

وجدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة افتتح المعرض أمس الثلاثاء، بحضور عددا من سفراء الدول الأجنبية.

وأكد محافظ مطروح على اهتمام المحافظة بالحرف التراثية واليدوية والحرص على المشاركة فى العديد من الفعاليات والمعارض لفتح منافذ تسويقية لهم في ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لدوره الكبير في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية، وتوفير فرص عمل.

مطروح تشارك ب15 عارضًا في معرض الجيزة الثاني للتراث والحرف اليدوية

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