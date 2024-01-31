الإحصاء: 0.55% انخفاض في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال نوفمبر2023

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم الأربعاء البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر نوفمبر2023، حيث بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 96.25خلال شهر نوفمبر2023 (أولـي) مقابل 96.78 خلال شهر أكتوبر 2023(نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 0.55٪.

وأشار الجهاز الي الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً حيث بلغ الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 119.50 خلال شهر نوفمبر2023 مقارنة شهر أكتوبر 2023 حيث بلغ 116.55 بنسبه ارتفـاع قدرها 2.53٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة منتجات التبغ 176.63 خلال شهر نوفمبر2023 مقارنة بشهـر أكتوبر 2023حيـث بلغ 136.20 بنسـبه ارتفاع قدرها 29.68٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

ولفت الجهاز الي الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً وبلغ الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 104.21 خلال شهر نوفمبر2023 مقارنة بشهر اكتوبر2023حيــث بلـغ 110.56 بنسبـة انخـفـاض قدرها 5.74٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للإنتاج.

وبلغ الرقم القيـاســي لصـناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب وزجاج وأسمنت)84.51 خلال شهر نوفمبر2023 مقارنة بشــهر أكتوبر 2023 حيث بلغ 89.08 بنســبـة انخفاض قدرها 5.13٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.