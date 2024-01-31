جامعة الزقازيق تتقدم 90 مركزًا عالميًا في تصنيف ويبومتركس الإسباني

أعلن الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الأربعاء، أن الجامعة حققت تميزًا جديدًا على المستوى الدولي، بتقدم الجامعة في تصنيف ويبومتركس الدولي لتصنيف الجامعات لعام ٢٠٢٤؛ إذ حققت الجامعة تقدمًا ملحوظًا عالميًا بأكثر من ٩٠ مركزًا عالميًا، وحققت الجامعة المركز ٩٧٦ عالميًا، ضمن ١١٩٩٥ جامعة على مستوى العالم فى حين كان ترتيب الجامعة في المركز ١٠٦٦ في يوليو ٢٠٢٣، وفقًا لتصنيف ويبومتركس الدولي والذي يصدر تقييمه نصف سنوي.

ومن جانبه، أشاد رئيس جامعة الزقازيق، بالإنجاز الذي تم تحقيقه وحصول الجامعة على ترتيب عالمي متميز وأوضح أن التصنيف اشتمل على ٢٠٥٧ جامعة إفريقية، جاء ترتيب جامعة الزقازيق فيها بالمركز ١٤ متقدمة مركزا حيث كانت في المركز ١٥ خلال يوليو ٢٠٢٣ ، وضم التصنيف ١٣٦٢ جامعة عربية، وجاءت جامعة الزقازيق في الـمركز ٢٠ ، ومحليًا بالمركز السادس ضمن ٧٩ جامعة مصرية تم ظهورها في هذا التصنيف.

كما تقدم رئيس جامعة الزقازيق بالشكر والتقدير لعلماء الجامعة من أبنائها أعضاء هيئة التدريس المخلصين على هذا الإنجاز، والذي واصلت فيه الجامعة تفوقها ، وللجهد المتميز المبذول في النشر الدولي، ولفريق لجنة التصنيف الدولي بالجامعة المسئول عن تحديث وتقديم ملفات الجامعة لهيئات التصنيف الدولية.

وأكد الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث على اهتمام الجامعة بالبحث العلمي وتواصل العمل وبذل المزيد من الجهود، فضلاً عن توفير كافة الإمكانيات الضرورية من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة والسعى المستمر بهدف الوصول إلى مستوى أفضل الجامعات العربية والعالمية، تأكيدا على أهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، و تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

كما أشار الببلاوي إلى ظهور نتائج التصنيف الإسباني "ويبومتركس" للاستشهادات المرجعية نسخة يناير ٢٠٢٤؛ إذ حققت جامعة الزقازيق تقدمًا ملحوظًا في نتائج التصنيف الذى يعتمد على المواقع الإلكترونية للجامعات، ومعدل الاستشهادات بالأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بالاعتماد على جوجل أسكولر (Google scholar) للاستشهادات بالبحوث العالمية. وأظهرت نتائج التصنيف تقدم جامعة الزقازيق للمركز الرابع علي مستوي ٥٠ جامعة مصريه أدرجت في التصنيف بعدد استشهادات بلغت ( ٥١٠٦١٧ استشهادًا مرجعيًا ).

وأشارت الدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولي وتطوير الأداء الجامعي إلى اهتمام الجامعة بالبحث العلمي وتوفير كافة سبل الدعم للباحثين في إطار استراتيجيات وخطط بحثية واضحة مما كان له أبلغ الأثر في حصول الجامعة على مراكز متميزة فى العديد من التصنيفات العالمية.

وأضافت مستشار رئيس الجامعة أن تصنيف ويبوميتركس هو مُبادرة من مؤسسة cybermetrics Lab، وهي تابعة لـ(CSIC) وتعتبر من أهم الهيئات البحثية في إسبانيا، ويعُد التصنيف الأكبر من حيث عدد مؤسسات التعليم العالي التي يتم تحليلها تمهيدًا للمشاركة. كما اشارت الي اعتماد التصنيف الإسباني ويبومتركس للاستشهادات المرجعية على المواقع الإلكترونية للجامعات، ومعدل الاستشهادات بالأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، معتمدًا على جوجل أسكولر (Google scholar) للإستشهادات بالبحوث العالمية.

وأوضح الدكتور أحمد عسكوره مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الاعمال والتصنيف الدولي بالجامعة ، أن تصنيف ويبومتركس الاسباني هو أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية ويصدر في إسبانيا عن المجلس العالي للبحث العلمي ويغطي أكثر من ٢٠,٠٠٠ جامعة وينشر منهم ١٦,٠٠٠ جامعة ، لافتاً إلى أن تصنيف ويبومتركس الاسباني للجامعات يقدم مؤشرات ببليومترية متقدمة، تساعد في استكشاف أداء الجامعات من زوايا مختلفة ومتعددة.

كما أشار عسكوره إلى أن المنهجية تعتمد في تصنيف ويبومتريكس العام على نسبة ٥٠% تُمنح إلى مجموع كل من المعرفة العامة المُشتركة، وكذلك تأثير محتويات الموقع الإلكتروني للجامعة، و ١٠% عدد الباحثين الأعلى استشهادًا في قاعدة بيانات جوجل سكولار (Google scholar)، و ٤٠% عدد الأبحاث المدرجة ضمن أعلى ١٠% استشهادًا في قاعدة بيانات سيماجو خلال الخمس سنوات السابقة للعام الذي يسبق سنة الحصر.