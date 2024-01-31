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الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الإسكان تجري القرعة العلنية لـ 576 قطعة أرض تم توفيق أوضاعها في العبور الجديدة

بالمزاد العلني
بالمزاد العلني
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أعلن المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه تم أمس إجراء القرعة العلنية اليدوية لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بمساحات الأراضي التي تم توفيق أوضاعها لهم، والتي شملت 576 قطعة أرض لشرائح المساحات (209م2 –450م2 – 500م2)، بنطاق جمعية الأمل "سابقاً" بالمدينة، وذلك بحضور الدكتور حسن الشوربجي، مساعد نائب رئيس المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسئولي الجهات المختصة.
وأشار المهندس أحمد علي إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق بالمنطقة والتي تشمل طرق " فرمة"، وخطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي ، مؤكداً أن  وزارة الإسكان، ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العبور الجديدة، تهدف إلى تطوير المناطق المضافة للمدينة، وتحويلها إلى مناطق حضارية عصرية، تضم العمران المنظم، والطرق الممهدة، والمرافق والخدمات، بما يحقق جودة الحياة لسكانها.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه تم استقبال المواطنين بداية من الساعة العاشرة صباحاً لإجراء عملية تسجيل الحضور، وتم غلق الأبواب في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً للبدء في إجراء القرعة العلنية، وتم السماح بحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد.

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قطع أراضي مزاد علني مدنية العبور الجديدة