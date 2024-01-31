الملياردير كينيث غريفين يوقف تبرعه بنصف مليار دولار لجامعة هارفارد

تبرع الملياردير كينيث غريفين، بأكثر من نصف مليار دولار لجامعة هارفارد في أبريل الماضي، كتمويل للمؤسسة التعليمية العريقة، والذي بدوره رفع إجمالي مساهماته المالية لأكثر من نصف مليار دولار.

وفي مفاجأة للحاضرين خلال مؤتمر جمعية الصناديق المدارة في ميامي، أمس الثلاثاء، أعلن غريفين وقف التمويل، بسبب الطريقة التي تعاملت بها الجامعة المعاداة للسامية داخل الحرم الجامعي في أزمة مستوى القيادة بها.

ووفق صحيفة “ديلي ميل”، فبعد أشهر، انتقد الطلاب والخريجون كلودين جاي، التي تم تعيينها كأول رئيس لجامعة هارفارد من ذوي البشرة السمراء، بسبب تعاملها مع المظاهرات المتعلقة بالصراع بين إسرائيل وحركة حماس وشهادتها أمام الكونغرس حول الأزمة ، بالإضافة إلى مزاعم منتشرة عن سرقة جاي لنصوص أدبية تنسبها لنفسها، وذلك أضطرها للاستقالة في نفس ذات شهر تعيينها.

وتعد جامعة هارفارد من أغنى جامعات الولايات المتحدة، حيث تقدر قيمة الهبات التي تتلقاها بنحو 50.7 مليار دولار.