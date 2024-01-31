وزير النقل من ميناء دمياط: نعمل على مدار الساعة لكي ترى مشروعاتنا النور

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم الأربعاء، لقاءً بالعاملين بالشركات العاملة بالمشروعات الجاري تنفيذها بميناء دمياط.

ووجه وزير النقل رئيس هيئة الميناء وقيادات الهيئة والشركات المنفذة للمشروعات بالميناء بضرورة العمل على مدار الساعة لتنفيذ كل المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء كل مشروع منها، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وتطوير جميع الموانئ البحرية المصرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم مزاياها التنافسية لخدمة التجارة الدولية ، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.

كما شدد وزير النقل على استغلال كل متر أراضي وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من الأراضي داخل الميناء، وكذلك ضرورة إجراء الصيانات المستمرة لمعدات الميناء من أوناش وخلافه والتحديث المستمر لها والذي يضمن الجاهزية والكفاءة لها ولسير العمل، بالإضافة إلي تطوير بوابات الميناء وإنشاء ساحات انتظار خارج الميناء لمواكبة التوسعات بالميناء واتخاذ كافة الإجراءات والآليات الخاصة بتحقيق السيولة المرورية وانسيابية الحركة في الوصول إلى المحطات والخروج منه كما وجه الوزير قيادات هيئة السكك الحديدية بإزالة كافة التعديات على السكة الحديد في المسافة من الميناء وحتى الربط مع خط السكة الحديد طنطا /المنصورة/دمياط وإعادة تأهيل سكك الحوش الخارجي للميناء.

وأجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، جولة تفقدية بميناء دمياط البحري وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بالميناء، حيث كان في استقباله اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط.

وفي بداية الجولة، شاهد الوزير عرضًا تقديمًا حول تقدم معدلات تنفيذ المشروعات الجاري إقامتها والجدول الزمني المخطط للمشروعات المستقبلية بالميناء إلى جانب مشروع تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران للوصول إلى عمق 18.5 متر لزيادة جاهزية الميناء لاستقبال أحدث أنواع السفن العملاقة.

والتقى الوزير خوان بابلو رئيس شركة دمياط أليانس (تحت التأسيس) التابعة لتحالف (يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد) والتي ستشغل محطة الحاويات تحيا مصر 1.

وتم استعراض المخطط الزمني لنهو المشروع ثم شهد وزير النقل التوقيع الخاص بإجراءات تسليم الرصيف الجنوبي للمحطة والذي يبلغ طوله 1000 م من اجمالي ارصفة المحطة التي يبلغ طولها 1970م وذلك إلى المشغل كمرحلة أولى للبدء في أعمال البنية الفوقية لمحطة الحاويات تحيا مصر 1؛ إذ قام بالتوقيع كل من المهندس أحمد عثمان نائب رئيس هيئة ميناء دمياط للاستثمار واندرياس راسلر مدير دمياط اليانس لمحطات الحاويات.