طقس الإسكندرية.. تساقط حبات البرد وانخفاض في درجات الحرارة تصل إلى 9

شهدت محافظة الإسكندرية في ساعات الفجر سقوط أمطار رعدية وتساقط لحبات البرد على مناطق متفرقة داخل المدينة، وتتعرض الإسكندرية لانخفاض جوي شديد، وهي نوه الكرم، والتي تأتي برياح غربية باردة، وتجمع للسحب المنخفضة المحملة بالأمطار الرعدية، ويتوقع أن تنتهي هذه النوة يوم الجمعة المقبلة.

ويستمر انخفاض درجات الحرارة اليوم الأربعاء 31 يناير لتصل إلى 11 درجة مئوية، ودرجة الإحساس بالبرودة 9، ومن المتوقع ان تزيد سرعة الرياح لتصل إلى 50 كم/ساعة، وتتضاعف فرص سقوط الأمطار بنسبة 50% وقت الظهيرة.

وأعلنت محافظة الإسكندرية عن سقوط أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد وخاصة على شمال المحافظة على فترات متقطعة اليوم، مع اضطراب في الملاحة البحرية وسرعة الرياح 40 - 50 كم/س وارتفاع الأمواج على البحر (2.5-3) أمتار.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية منذ قليل مؤكدة على وحود انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد، ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ليصل ارتفاع الموج إلى (٣:٢.٥) متر.