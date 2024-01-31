وزير النقل يتفقد مشروع محطة تداول الغلال في ميناء دمياط

اطلع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال زيارته لميناء دمياط صباح اليوم الأربعاء على اخر المستجدات الخاصة بمشروع محطة تداول الحبوب و الغلال بأطوال أرصفة حوالى 850 م وعمق 17 م وساحة خلفية حوالى 270 ألف م2 بغرض زيادة طاقة التداول بنسبة 3.5 مليون طن سنوياً وزيادة الطاقة التخزينية بنسبة 6 مليون طن سنوياً.

كما تفقد الوزير مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 م بهدف خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي وتقليل معدلات الاطماء ، و مشروع المحطة متعددة الأغراض تحيا مصر 2 والذى ستصل أطوال أرصفتها إلى حوالى 3400 م بعمق 17 م وساحة خلفية مقدرة بحوالي 2.2 مليون م2 بغرض زيادة طاقة التداول بنسبة ٢٠ مليون طن سنوياً وزيادة الطاقة التخزينية بنسبة ٤٠ مليون طن سنوياً وذلك لمواجهة الزيادة المتوقعة في كميات البضائع العامة بالميناء، حيث بلغت نسبة إشغال أرصفة البضائع العامة بالميناء خلال العام المالي ٢٣/٢٢ حوالى ٨٥% .

وفي إطار تحقيق تكامل عناصر النقل "بحري- بري سكك حديد" استمع وزير النقل لشرح توضيحي لمخطط انشاء جسور وبنيه تحتيه لتركيب وصلة سكة حديد جديدة بالميناء بطول حوالي 1200 متر وعدد 5 مفاتيح سكه بالاضافة الى رفع كفاءة حوش سكك حديد ميناء دمياط وتجديد السكة الحالية ورفع كفائتها وربطها بالسكة الجديدة.

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جولة تفقدية بميناء دمياط البحري وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بالميناء حيث كان في استقباله اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط

في بداية الجولة شاهد الوزير عرضاً تقديماً حول تقدم معدلات تنفيذ المشروعات الجاري اقامتها و الجدول الزمني المخطط للمشروعات المستقبلية بالميناء إلى جانب مشروع تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران للوصول إلى عمق 18.5 متر لزيادة جاهزية الميناء لاستقبال أحدث أنواع السفن العملاقة .

و التقى الوزير خوان بابلو رئيس شركة دمياط أليانس ( تحت التأسيس ) التابعة لتحالف ( يوروجيت ، كونتشيب ، هاباج لويد ) والتي ستشغل محطة الحاويات تحيا مصر 1

حيث تم استعراض المخطط الزمني لنهو المشروع ثم شهد وزير النقل التوقيع الخاص بإجراءات تسليم الرصيف الجنوبي للمحطة والذي يبلغ طوله 1000 م من اجمالي ارصفة المحطة التي يبلغ طولها 1970 م وذلك الى المشغل كمرحلة أولى للبدء في أعمال البنية الفوقية لمحطة الحاويات تحيا مصر 1 حيث قام بالتوقيع كل من المهندس أحمد عثمان نائب رئيس هيئة ميناء دمياط للاستثمار واندرياس راسلر مدير دمياط اليانس لمحطات الحاويات.