بالفيديو.. مراسم تولي السلطان إبراهيم إسكندر العرش كملك جديد لماليزيا

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، لمراسم تنصيب السلطان إبراهيم إسكندر، ملكًا جديدًا لماليزيا.

ويظهر الفيديو، قيام الملك الجديد بأداء اليمين الدستوري اليوم الأربعاء في القصر الملكي في كوالالمبور، وعزف النشيد الوطني لمملكة ماليزيا، ومراسم تسلمه السلطة رسميًا.

ويبلغ الملك إبراهيم إسكندر من العمر 65 عاما وينحدر من ولاية جوهور الجنوبية وسيخلف السلطان عبد الله سلطان أحمد شاه الذي سيعود لتولي قيادة ولاية باهانج مسقط رأسه بعد إكماله لفترة حكمه التي استمرت مدة خمس سنوات.

وبصفته حاكمًا لولاية جوهور المتاخمة لسنغافورة، فإبراهيم اسكندر كان التالي في الترتيب ليصبح ملكًا بناءً على النظام التناوبي الذي تعتمده ماليزيا، والذي تمّ وضعه بين حكام الولايات التسع في البلاد.