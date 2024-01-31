تداول 20 ألف طن و924 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 20000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 924 شاحنة 131 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 384 شاحنة 114 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع، 540 شاحنة 17 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن و هي دليله ، بوسيدون اكسبريس و الحرية1 بينما تغادر السفينتين الحرية2 و دليله فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت ثلاث سفن وهى الحرية ، امل و بوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 2000 طن بضائع و287 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2107 راكب بموانيها.

