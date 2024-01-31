بوريل: مناقشة مساعدة الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا ستعقد في شكل مغلق

قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إن مناقشة المساعدة العسكرية لأوكرانيا ستجرى بصيغة مغلقة بسبب سرية الملف قيد المناقشة.

وأضاف بوريل: "ستكون هذه مناقشة مغلقة حصريا بين الوزراء، نظرا للطبيعة السرية للمعلومات التي نعتزم تبادلها مع بعضنا البعض"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق، انتقد بوريل الأفكار المتعلقة بالمصالحة بين طرفي الصراع في أوكرانيا. ودعا إلى تجنب "تكرار الأخطاء".

وقال الدبلوماسي الأوروبي إنه من الضروري عدم الاستسلام لدعوات السلام في أوكرانيا ومضاعفة المساعدة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف أن دول الاتحاد الأوروبي كانت في كثير من الأحيان بطيئة للغاية في توريد الأسلحة اللازمة لأوكرانيا، ولكن من المهم الآن نقل الصواريخ بعيدة المدى وأنظمة الدفاع الجوي وغيرها من الأنظمة الحديثة إلى كييف.

ووصفت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريح بوريل بأنه وحشي.