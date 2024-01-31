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الأربعاء 31 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأرصاد: الأقمار الصناعية تشير إلى أماكن الأمطار في المحافظات

صور الأقمار الصناعية
صور الأقمار الصناعية
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية اليوم الأربعاء تشير إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد، ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت صور الأقمار الصناعية إلى حدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ليصل ارتفاع الموج إلى (٣:٢.٥) متر، بالإضافة إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من (مطروح- الإسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ )
أمطار متوسطة على مناطق من (دمياط- بورسعيد- الدقهلية - شمال سيناء).
وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من خليج السويس  مدن القناه ووسط سيناء  والصحراء الغربية وشمال الصعيد قد تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة. 

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الارصاد صور الأقمار الصناعية اليوم