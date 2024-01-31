بلومبرج: القوات الأوكرانية ستشعر بنقص المساعدة الأمريكية بحلول نهاية الربيع

أفادت وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية ستشعر بنقص المساعدات الأمريكية بحلول نهاية هذا الربيع.

وأضافت بلومبرج نقلا عن دبلوماسيين غربيين، قوله إنه حتى لو ساعد الاتحاد الأوروبي كييف، فإن القوات المسلحة الأوكرانية ستشعر بنقص الدعم الأمريكي.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الغرب أدرك بداية تعطيل المشروع الأوكراني.

وتقترب الحرب الأوكرانية من إكمال عامها الثاني وسط احتدام المعارك مع الجيش الروسي ومقتل وإصابة مئات الآلاف من الجانبين، في الحرب التي اندلعت في 24 فبراير من العام قبل الماضي 2022.