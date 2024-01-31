المستشار الثقافي لسفارة فلسطين بالقاهرة: مصر دائما تحمل لواء الدفاع عن القضية

قال المستشار الثقافي لسفارة فلسطين بالقاهرة ناجي الناجي، إن مصر دائما ما تحمل لواء الدفاع عن القضية الفلسطينية، مثمنا دعم مصر قيادة وشعبا للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخطط الإبادة الذي تقوده قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الناجي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء- أن الموقف المصري المشرف في دعم القضية الفلسطينية يتجسد أيضًا على المستوى الثقافي من خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، حيث قدمت وزارة الثقافة الدعم اللوجستي الكامل لفلسطين حتى تتمكن من المشاركة بجناح مميز في المعرض هذا العام، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تتناول القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من دور النشر المصرية تنشر إصدارات كثيرة عن فلسطين، إلى جانب دور النشر الفلسطينية.

وأكد أن مصر وفلسطين تربطهما علاقات وطيدة على الصعيد الثقافي، وأن هذه العلاقات مستمرة دائمًا وليست مقتصرة فقط على معرض القاهرة الدولي للكتاب، لافتا إلى أن هناك تعاونا تاريخيا في هذا المجال بين الدولتين وأن فلسطين لم تغب يومًا عن أي فعالية ثقافية تنظمها مصر، فالصوت الفلسطيني دائما موجود بقوة بكافة المنابر الثقافية المصرية.

وثمن الناجي، دعم وزارة الثقافة المصرية لفلسطين خلال معرض الكتاب من خلال تخصيص يوم كامل للفعاليات الفكرية والثقافية والسياسية الفلسطينية، ليصبح يوما للتراث الفلسطيني على أرض مصر.

