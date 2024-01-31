التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه في حادث تصادم سيارة بالشرقية

قررت نيابة الزقازيق اليوم التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه متأثرا بإصابته إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة به أثناء اللعب بناحية العزبة القبلية التابعة لقرية بردين.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقى، إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق يفيد بورود بلاغ من الأهالى بوفاة طفل دهساً أسفل عجلات سيارة ناحية العزبة القبلية ببردين.

وتبين من التحريات حدوث وفاته إثر حدوث إصابته نتيجة تعرضه لحادث تصادم سيارة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بالدفن.