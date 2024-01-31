"الطاقة الذرية": تصريف اليابان للمياه المعالجة يتماشى مع معايير السلامة الدولية

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجددا اليوم الأربعاء، أن تصريف اليابان للمياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية المحطمة إلى البحر يتوافق مع معايير السلامة الدولية، وذلك في أول تقرير كامل لها منذ بدء تصريف هذه المياه في الصيف الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/ أن التقرير يستند إلى مهمة مراجعة قامت بها في أكتوبر الماضي فرقة العمل التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تضم مسؤولي الوكالة وخبراء مستقلين من 11 دولة من بينها الصين، التي تفرض حاليا حظرا على استيراد المنتجات البحرية اليابانية.

واستعرضت فرقة العمل، المرافق والمعدات اللازمة لتصريف المياه ومعالجتها بنظام معالجة السوائل، وأجرت محادثات مع المسؤولين في شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة، وهي شركة تشغيل المحطة وهيئة التنظيم النووي والحكومة اليابانية.

وصرفت اليابان حتى الآن إجمالي 23400 طن من المياه منذ أغسطس الماضي، وفقا للوكالة اليابانية.

